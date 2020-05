Padre e figlio bianchi uccidono 25enne afroamericano mentre fa jogging | incastrati da un

Leggi su limemagazine.eu

(Di sabato 9 maggio 2020). Svolta nell’omicidio di Ahmaud Arbery,ucciso lo scorso febbraiofacevaa Brunswick, in Georgia. Sono stati arrestati Gregory McMichael, ex poliziotto di 64, e suoTravis, 34anni, dopo la diffusione di un video che ha indignato gli Stati Uniti. Numerose le star che hanno chiesto giustizia per il ragazzo, tra cui LeBron James: “Non possiamo nemmeno andare a fare una dannata corsa, mi state prendendo in giro?”. Sta facendo indignare gli Stati Uniti la vicenda della morte di Ahmaud Arbery,ammazzatostava facendoa Brunswick, in Georgia. In manette sono finiti Gregory McMichael, ex poliziotto di 64, e suioTravis, 34anni. I due, arrestati giovedì scorso con l’accusa di omicidio volontario, sono statidopo la diffusione di un ...