Mes, "opportunità" o "inadeguato"? L'intesa dell'Eurogruppo spacca il Governo (Di sabato 9 maggio 2020) Le istituzioni europee l'hanno dipinta come una vittoria: l'intesa dell'Eurogruppo sul Mes per le spese sanitarie fino al 2% del Pil senza condizionalità finanzarie, con prestiti a 10 anni a tassi molto convenienti, è stata annunciata da Bruxelles come una grande opportunità per tutti i Paesi dell'Eurozona. Lo stesso Commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni lo ha definito uno strumento "molto utile", specialmente per Paesi con debito alto (come l'Italia). In Italia, però, le linee di credito del Fondo salva-Stati, anche se – è stato chiarito – non implicheranno nessun intervento macroeconomico ad hoc e nessuno scenario "stile Grecia", continuano a dividere. Le opposizioni, ma non è una novità, restano contrarie: per Salvini e Meloni il Mes è e rimane ...

nzingaretti : Continua il negoziato in Europa. Oggi un altro passo avanti, sarà possibile utilizzare #MES senza condizionalità pe… - AlessiaMorani : L’accordo sul #Mes senza condizionalita’ è un successo per l’Italia! 37 miliardi di euro subito disponibili per la… - LaStampa : Per il capo del Pd Nicola Zingaretti «è un'opportunità» da cogliere al volo, mentre per il leader della Lega Matteo… - BignamiBignami : RT @PieraBelfanti: Il #Mes senza condizioni è una grande opportunità: pensate a 37 miliardi per la Sanità. ??I 5s continuano a dire di no… - Bulla_Adriano : RT @PieraBelfanti: Il #Mes senza condizioni è una grande opportunità: pensate a 37 miliardi per la Sanità. ??I 5s continuano a dire di no… -

