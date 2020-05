Mes | i Cinque stelle potrebbero capitolare

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 9 maggio 2020) Da giorni a Montecitorio circola una battuta: “E se alla fine icedessero pure sul Mes?”. Già, il Mes, il meccanismo europeo di stabilità, una parola impronunciabile dalle parti del M5s. Non a caso al termine dell’Eurogruppo, che ha dato il via libera al Fondo Salva Stati senza condizionalità, le chat dei parlamentari sono state inondate da messaggi al vetriolo. “La nostra linea non cambia, è uno strumento inadeguato. No al Mes. Punto”, è il refrain.E non importa se lo strumento non è più quello di una volta e il credito accordato sarà senza condizioni. No. In queste ore si sfogano deputati e senatori di un Movimento già protagonista di giravolte clamorose: il Tav, il Tap, l’accordo di governo con il Partito democratico. La maggioranza del gruppo parlamentare si oppone alla ...