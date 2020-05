La fase due e quello strano attaccamento psicologico alla quarantena

Leggi su linkiesta

(Di sabato 9 maggio 2020) Ma siamo poi così sicuri di voler ripartire? Ok il barbiere riduci-criniera, benissimo il caffè al bar, le passeggiate nei parchi, fantastica l’idea di poter cambiare finalmente le gomme invernali. Però, se poi pensicravatta da stringere, i piedi gonfi nelle scarpe strette o la coda in tangenziale, beh, allora… I dubbi da2 non sono solo quelli che portano il Decreto di aprile a manifestarsi a maggio o il tipo di mascherina da indossare, sempre se la si trova. Mentre il paese leopardato (in alcune regioni saracinesche in su, in altre a metà, poi quelle mestamente abbassate) prova a scacciare la paura da bollettino della Protezione Civile, si fa largo, ammettiamolo, anche la protettiva pigrizia del «ma, in fondo, anche da casa…». È stato scritto da molti. Per manager, dipendenti, professionisti e pendolari del ...