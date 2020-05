Fase 2, bar e ristoranti aperti anche di domenica (Di sabato 9 maggio 2020) Bar e ristoranti che effettuano servizio a domicilio e da asporto possono aprire anche di domenica. Lo spiega una circolare esplicativa della protezione civile regionale. Il documento spiega che gli esercizi commerciali che effettuano servizio a domicilio o preparano cibo da asporto sono autorizzati all´apertura anche nella giornata di domenica. Pertanto bar, pasticcerie, ristoranti e tutti coloro che vendono prodotti alimentari o affini come prodotti da forno, rosticceria, cibi cotti, pasticceria e similari possono effettuare il servizio avendo cura di garantire il rispetto delle distanze interpersonali e di evitare gli assembramenti tra i clienti. Per poter acquistare alimenti presso bar e ristoranti è necessario indossare la mascherina quando si sta in fila per l’asporto. La circolazione della Protezione civile si va a sommare agli altri chiarimenti espressi fino ... Leggi su direttasicilia Fase 2 - il caso Bolzano : da ieri hanno riaperto i negozi e da lunedì bar - parrucchieri e musei

