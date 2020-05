È morto Little Richard, uno dei padri del Rock and roll (Di sabato 9 maggio 2020) Little Richard, uno dei padri fondatori del Rock and roll, è morto all’età di 87 anni. Lo riferisce rolling Stone, citando un comunicato del figlio del musicista di ‘Tutti frutti’, Danny Penniman. La causa della morte non è stata specificata.Little Richard - vero nome Richard Danny Penniman - divenne celebre grazie al suo stile travolgente al piano e al suo look trasgressivo nell’America conservatrice degli anni ’50. Tra i suoi storici hit, ‘Long Tall Sally’, ‘Lucille’ e ‘Good Golly Miss Molly’. Leggi su huffingtonpost E' morto Little Richard - il musicista di "Tutti frutti" : aveva 87 anni

È morto LIttle Richard - il padrino del rock and roll

Morto Little Richard - addio alla leggenda del rock’n’roll : la sua “Tutti frutti” ha fatto la storia della musica (Di sabato 9 maggio 2020), uno deifondatori deland, èall’età di 87 anni. Lo riferisceing Stone, citando un comunicato del figlio del musicista di ‘Tutti frutti’, Danny Penniman. La causa della morte non è stata specificata.- vero nomeDanny Penniman - divenne celebre grazie al suo stile travolgente al piano e al suo look trasgressivo nell’America conservatrice degli anni ’50. Tra i suoi storici hit, ‘Long Tall Sally’, ‘Lucille’ e ‘Good Golly Miss Molly’.

Agenzia_Ansa : E' morto Little Richard, uno dei padri del Rock 'n Roll. Il musicista di 'Tutti frutti' aveva 87 anni. #ANSA - Corriere : È morto Little Richard, leggenda del rock’n’roll con «Long Tall Sally» e «Lucille» - repubblica : È morto Little Richard, uno dei padri fondatori del rock'n'roll - mebufalino : RT @Corriere: È morto Little Richard, leggenda del rock’n’roll con «Long Tall Sally» e «Lucille» - zazoomnews : È morto LIttle Richard il padrino del rock and roll - #morto #LIttle #Richard #padrino del -