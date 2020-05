David 2020: la moglie di Pierfrancesco Favino irrompe in diretta e lo bacia (Di sabato 9 maggio 2020) Vincitore del premio come miglior attore protagonista ai David 2020, Pierfrancesco Favino ha ringraziato in diretta per il prestigioso premio, interrotto però dall'entusiasmo della moglie. Un'edizione particolare quella dei David 2020, durante la quale tutti i premiati sono intervenuti da casa propria, tra cui anche Pierfrancesco Favino, vincitore del premio come Miglior Attore Protagonista per Il Traditore, che è stato interrotto da un bacio della moglie Anna Ferzetti durante il discorso di ringraziamento. Come possiamo vedere dal video pubblicato da Il Corriere Della Sera, l'attore, che ha vinto il suo Primo David di Donatello 2020, era visibilmente emozionato dalla vittoria per il ruolo ne Il traditore di Marco Bellocchio, come sua moglie che lo ha dimostrato irrompendo nella diretta dandogli un amorevole bacio sulle labbra ... Leggi su movieplayer David di Donatello 2020 : esiste ancora il cinema di genere in Italia?

David 2020 : un’edizione a distanza. Trionfa “Il traditore” di Bellocchio

