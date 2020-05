Da noi a ruota libera | gli ospiti di Francesca Fialdini del 10 maggio

Leggi su lanostratv

(Di sabato 9 maggio 2020), anticipazioni puntata Da noi… adi domenica 10: gliNuova puntata di Da noi adomani, domenica 10, come sempre alle 17.35 su Rai1, con la conduzione di. E come apprendiamo dai vari siti di televisione che in queste ore stanno lanciando in rete le anticipazioni, nella prossima puntata di Da noi… atra gliavrà Flavio Insinna, conduttore de L’Eredità, da una settimana tornato in video con puntate inedite, dopo un mese e mezzo durante il quale il quiz ha riproposto appuntamenti già trasmessi in passato. Intervistato dalla collega, Insinna nel salotto televisivo del programma domenicale di Rai1 si racconterà a 360 gradi. Anticipazioni Da noi a, domani: gli altrididel 10 ...