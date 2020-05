Coronavirus | a Savona dopo i sierologici negativi i tamponi positivi in Rsa E’ polemica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 maggio 2020) I testeseguiti dalla Regione avevano dato il migliore degli esiti: nessun caso di Covid era in corso presso la Rsa Casa dei Tigli di Millesimo, in provincia di. Dieci giorni, però, la situazione è cambiata radicalmente, tanto che ia tappeto hanno portato alla luce l’esatto opposto: tutti e 40 gli ospiti della Residenza sanitaria assistita del ponente ligure sono. I test erano stati eseguiti il 10 aprile con esito negativo, il 23 aprile, però, tre ospiti erano stati trovati con febbre e, quindi, la struttura ha proceduto con iper tutti. Quindi i risultati choc: gli ospiti sono tutti, anche se solo 3 su 40 hanno sintomi evidenti, mentre si attende per lunedì l’esito deiper gli operatori. La struttura è gestita dalla Cooperativa Il Faggio, coinvolta nell’inchiesta ...