Coronavirus | 194 morti e 1 034 casi in più | boom di guariti | i positivi sono tremila in

In Italia altre 194 persone morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale che è arrivato a 30.395. Ieri il dato era di 243.

I numeri sono confortanti e giustificano un cauto ottimismo. Si riduce il numero di chi è ricoverato in terapia intensiva: in tutto sono 1034 pazienti. Nuovo bollettino diramato dalla Protezione civil ...Nelle ultime ventiquattr'ore sono morte 194 persone (ieri le vittime erano state 243), arrivando ... hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia in Italia è 218.268. Coronavirus, i dati regione ...