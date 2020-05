Cassa integrazione e codice iban errato. Cosa accade al pagamento (Di sabato 9 maggio 2020) Cassa integrazione e codice iban errato. Cosa accade al pagamento Cassa integrazione e codice iban errato: Cosa succede se al momento di indicare i propri estremi bancari si è commesso un errore? Si può rimediare, a chiarirlo un’apposita comunicazione dell’Inps.Segui Termometro Politico su Google News Cassa integrazione e iban errato: niente sospensione del pagamento A chiarirlo è stata la stessa Inps con il messaggio 1904/2020: il pagamento della Cassa integrazione (Cigo/Aso/Cigd/Cisoa) non viene sospeso se il codice fiscale del beneficiario della prestazione di integrazione salariale non coincide con l’intestatario del conto corrente o, in generale, se sono presenti degli errori negli estremi bancari indicati nelle domande di liquidazione (Flussi sr41/sr43). Nel caso in cui si verificasse una situazione di questo tipo, sarà ... Leggi su termometropolitico Perché non arrivano i soldi della Cassa Integrazione in deroga

Cassa integrazione estesa a 12 settimane e bonus baby sitter a 1.200 euro - cosa prevede il decreto ‘Rilancio’

Cosa succede alla Cassa Integrazione in deroga in Sicilia (Di sabato 9 maggio 2020)alsuccede se al momento di indicare i propri estremi bancari si è commesso un errore? Si può rimediare, a chiarirlo un’apposita comunicazione dell’Inps.Segui Termometro Politico su Google News: niente sospensione delA chiarirlo è stata la stessa Inps con il messaggio 1904/2020: ildella(Cigo/Aso/Cigd/Cisoa) non viene sospeso se ilfiscale del beneficiario della prestazione disalariale non coincide con l’intestatario del conto corrente o, in generale, se sono presenti degli errori negli estremi bancari indicati nelle domande di liquidazione (Flussi sr41/sr43). Nel caso in cui si verificasse una situazione di questo tipo, sarà ...

gualtierieurope : Siamo al lavoro per attivare dal primo giugno anche #SURE per finanziare la cassa integrazione e il Fondo paneurope… - fattoquotidiano : Cassa integrazione, Inps: “Pagamento alle Poste se l’Iban è sbagliato. Errori nelle coordinate stanno causando rita… - LegaSalvini : ++ ????RICORDATE????? ++ IL ROBOANTE ANNUNCIO IN DIRETTA FACEBOOK DEL CONTE-CASALINO DEL 28 MARZO: 'CASSA INTEGRAZIO… - babyspettri : RT @rubino7004: Sognate con il cinema. Altro che cassa integrazione! - MariaAversano1 : RT @confidustria: In questi giorni migliaia di imprenditori sono impegnati sul tornio per poter mantenere le Porche dei figli. L' assenza d… -