Ascolti Tv venerdì 8 maggio | serata frammentata e Twilight | Scherzi a Parte | NCIS

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 9 maggio 2020)Tv venerdì 8(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) PrimaTheSaga: Breaking Dawn –22.437 milioni e 9.5% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti %(replica) 2.148 milioni e 9.3% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln17×08 1a Tv 2.054 milioni e 7.2%The Rookie 2×04 1a Tv 1.915 milioni e 7.5%Blue Bloods 9×10 1a Tv milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % David di Donatello2.040 milioni e 8.4% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln La ruota delle meraviglie 1a Tv 1.429 milioni e 5.3% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Quarto Grado 1.748 milioni e 8.6% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Propaganda Live1.553 milioni e 7.5% Italia’s Got Talent Best of 830 ...