Wavey The Rocket - recensione (Di venerdì 8 maggio 2020) I videogiochi sono un mondo talmente vasto e articolato che spesso si finisce per perdersi al suo interno. Trovare la ricetta del titolo perfetto, il mix esplosivo che darà vita al capolavoro, è un compito quasi impossibile che talvolta conduce a puri lavori di retorica. Essere una piccola software house può diventare difficile, specialmente in un periodo tumultuoso come quello attuale, in cui anche i giochi più attesi vivono sul filo di un rasoio.E questa è la sorte che UpperRoom, piccola indie house inglese, si ritrova a vivere. Nata dall'estro artistico di Danny Negus e Rob Fenemore, si è fatta strada nell'oceano brulicante di competitori con un titolo dal sapore nostalgico ma allo stesso tempo innovativo: Wavey The Rocket. È un gioco che, vi avvertiamo subito, non è adatto a tutti ed è indicato per pochi. Ma ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 8 maggio 2020) I videogiochi sono un mondo talmente vasto e articolato che spesso si finisce per perdersi al suo interno. Trovare la ricetta del titolo perfetto, il mix esplosivo che darà vita al capolavoro, è un compito quasi impossibile che talvolta conduce a puri lavori di retorica. Essere una piccola software house può diventare difficile, specialmente in un periodo tumultuoso come quello attuale, in cui anche i giochi più attesi vivono sul filo di un rasoio.E questa è la sorte che UpperRoom, piccola indie house inglese, si ritrova a vivere. Nata dall'estro artistico di Danny Negus e Rob Fenemore, si è fatta strada nell'oceano brulicante di competitori con un titolo dal sapore nostalgico ma allo stesso tempo innovativo:The. È un gioco che, vi avvertiamo subito, non è adatto a tutti ed è indicato per pochi. Ma ...

Eurogamer_it : La nostra recensione di Wavey The Rocket, quando il platform incontra una sinusoide. - Just_Ge0 : RT @TheGamesMachine: Claudio Magistrelli è quasi impazzito in questo particolarissimo e impegnativo #platform indipendente, #WaveytheRocket… - TheGamesMachine : Claudio Magistrelli è quasi impazzito in questo particolarissimo e impegnativo #platform indipendente,… -

Ultime Notizie dalla rete : Wavey The Total War Warhammer 2 Recensione PC Steam TGM News Le uscite del mese di maggio - articolo

Diciamoci la verità: videoludicamente parlando il mese di maggio senza The Last of Us: Part II non è la stessa cosa. L'esclusiva PS4 realizzata da Naughty Dog è capace di concentrare su di sé le atten ...

Diciamoci la verità: videoludicamente parlando il mese di maggio senza The Last of Us: Part II non è la stessa cosa. L'esclusiva PS4 realizzata da Naughty Dog è capace di concentrare su di sé le atten ...