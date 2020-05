Vivi e Lascia Vivere, Quarta puntata: Il Malore di Tony! (Di venerdì 8 maggio 2020) Vivi e Lascia Vivere, trama Quarta puntata: Tony ha un Malore e Laura non riesce a stare lontana da lui. Intanto la verità emerge sotto tutti i punti di vista… A Vivi e Lascia Vivere le novità non mancano ed hanno nuovamente a che fare con Tony. Laura ha deciso di allontanarlo dalla sua vita e dalla sua famiglia dopo quanto ha scoperto, ma evidentemente degli eventi saranno in grado di modificare il corso delle cose. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro. Vivi e Lascia Vivere: dove eravamo rimasti Laura e Tony abbandonano sempre di più le loro difese e si avvicinano moltissimo. La donna però pensa che, dopo tutto quello che le è accaduto nel passato, dovrebbe procedere più lentamente e con i piedi di piombo. I peggiori timori di Laura vengono infatti confermati. Tony infatti non è ... Leggi su uominiedonnenews La seconda stagione di Vivi e lascia vivere ci sarà?

Vivi e lascia Vivere : anticipazioni quarta puntata di giovedì 14 maggio 2020

Vivi e Lascia Vivere - Elena Sofia Ricci e Ghini : rapporto speciale al di fuori del set (Di venerdì 8 maggio 2020), trama: Tony ha une Laura non riesce a stare lontana da lui. Intanto la verità emerge sotto tutti i punti di vista… Ale novità non mancano ed hanno nuovamente a che fare con Tony. Laura ha deciso di allontanarlo dalla sua vita e dalla sua famiglia dopo quanto ha scoperto, ma evidentemente degli eventi saranno in grado di modificare il corso delle cose. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti Laura e Tony abbandonano sempre di più le loro difese e si avvicinano moltissimo. La donna però pensa che, dopo tutto quello che le è accaduto nel passato, dovrebbe procedere più lentamente e con i piedi di piombo. I peggiori timori di Laura vengono infatti confermati. Tony infatti non è ...

Raiofficialnews : “Io non posso più aspettare. Devo riprendermi la mia vita”. #ViviELasciaVivere, la serie con Elena Sofia Ricci. Sta… - theherondaledad : //sono srrivata tardi ma volevo esprimere anche io due parole. Semplicemente come qualsiasi account su qualsiasi so… - marianomores61 : DITTATORE, ci hai preso gusto! la gente .... lasciala campare ..... VIVI E LASCIA VIVERE - infoitcultura : Ascolti tv, dati Auditel giovedì 7 maggio: Vivi e lascia vivere doppia Pelè - ilnumeroprimo : RT @dedoraffa: Non avete ancora ben chiaro il concetto del “vivi e lascia vivere”. -