Vincenzo De Luca | il blastatore protagonista della quarantena social

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 8 maggio 2020) «Siamo riusciti a mandare #fratacchione in tendenza. Poi venitemi a dire che non siamo il paese più bello del mondo». C’è pure questo, che ha Vincenzo De Luca: uno degli uomini politici più di lungo corso che manda in top hashtag su Twitter una parola desueta e il cui significato sono corsi a cercare migliaia di italiani. Per la cronaca, l’ha detta a Fabio Fazio, che lo pungolava sulla possibilità di uscire di casa nella Fase 2 per andare a trovare gli «affetti stabili»: «Io sono favorevole a tutti gli affetti. Sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da fratacchione abbia molti affetti instabili in giro per l’Italia». Teatro puro, tempi perfetti, delirio dei social.