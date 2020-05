Valerio Taglione morto | addio al coordinatore del comitato don Diana e anima delle

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 maggio 2020) “delDondi tutte le iniziative anticamorra tenutesi a Casal di Principe e in tutto il Casertano negli ultimi anni, ideatore e organizzatorerete associativa che nel Casertano garantisce il riutilizzo produttivo dei beni confiscati”. È, in seguito a una lunga e grave malattia,, 51 anni, per cui esprimo cordoglio il presidente dell’Antimafia, Nicola Morra, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa e il presidente della Camera, Roberto Fico. In un post su Facebook ilricordacome “scout come don Peppe, da cui aveva ereditato l’amore per il rapporto con i ragazzi, per il confronto schietto, sincero e costruttivo su temi fondamentali per le future generazioni e per il territorio come la legalità, declinata in tutte le forme, ma che prima di tutto ...