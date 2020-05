USA 2448 morti in 24 ore Positivo assistente di Trump

(Di venerdì 8 maggio 2020)continua con le accuse alla Cina mentre in USA ogni giorno muoiono sempre più persone.anche l’personale Drammatico il numero deia causa del Coronavirus negli Stati Uniti: 2.448 nelle ultime 24 ore, secondo i dato della Johns Hopkins University. Nella giornata precedente i decessi erano stati 2.073. Il bilancio complessivo ha superato le 75.500 vittime, con oltre 1,2 milioni di contagi in tutto il Paese. Intanto il presidentecontinua ad accusare la Cina di aver fatto sfuggire il virus da un proprio laboratorio Intanto l’personale del presidente è risultato. Siasia il vicepresidente Mike Pence, sottoposti al test, “sono risultati negativi al virus e sono in ottima salute“, ha fatto sapere la Casa bianca. Negli Stati Uniti i casi sono ormai oltre 1,2 milioni, 74mila i, ed ...

Ultime Notizie dalla rete : USA 2448

Open

2448 morti in un giorno, oltre 75mila in tutto, con oltre 1,2 mln di contagi. Preoccupa anche l'America Latina: 1200 morti nelle ultime 24 ore Torna ad accelerare l'aumento dei morti per coronavirus n ...Il bilancio dei morti per il coronavirus negli Stati Uniti ha superato 75.000. Emerge dall'ultima rilevazione di Johns Hopkins University. Il totale dei contagi nel Paese è salito a 1.252.911 mentre ...