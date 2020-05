Tumore al polmone | cemiplimab allunga la vita

(Di venerdì 8 maggio 2020)al: l’anti PD-1in monoterapia migliora sopravvivenza globale. Studio interrotto in anticipo per efficacia incontrovertibile Sanofi e Regeneron Pharmaceuticals, Inc. hanno annunciato il raggiungimento dell’endpoint primario di sopravvivenza globale nello studio di fase 3 dinel carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico (NSCLC). Lo studio ha messo… L'articoloallaCorriere Nazionale.

govi47 : @MarcoMariani_IT @ritafrediani Quanto ti capisco....?? ho il mio cagnone con un tumore al polmone ancora sta benino… - MtTrincas : RT @govi47: @gabbydecanela @MaurilioVitto @PaolaCorb @LunaLeso @ANNAMAMARIABIA1 @aiaggaia @MtTrincas @Cassini_jon @migliaccio31 @PreziosaGe… - govi47 : @gabbydecanela @MaurilioVitto @PaolaCorb @LunaLeso @ANNAMAMARIABIA1 @aiaggaia @MtTrincas @Cassini_jon @migliaccio31… - ALCASEItalia : #pretendete_sempre_test_mutazioni Per avere una cura adeguata occorre formulare una diagnosi accurata. Oltre che da… - Nadia_Bordoli : La ricerca sul cancro ai tempi del #COVID19 . L’intuizione di @marinagarassino per proteggere i pazienti con tumore… -

Ultime Notizie dalla rete : Tumore polmone

Corriere della Sera

Per la prima volta in trentasei anni L’Azalea della Ricerca non sarà distribuita in piazza dai volontari ma si potrà ordinare su Amazon.it e riceverla direttamente a casa grazie al contributo di Banco ...Uno studio inglese afferma che i cani potrebbero fiutare il coronavirus. A "Pomeriggio Cinque", la professoressa in fisiologia veterinaria dell'Università Statale spiega come possono addestrare gli am ...