TMW: "Positivo l'incontro tra FIGC e CTS sulla ripresa, si può andare oltre il 2 agosto" (Di venerdì 8 maggio 2020) Positivo l'esito dell'incontro fra il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina e il Comitato Tecnico-Scientifico. E' quanto scrive TuttoMercatoWeb in merito alla ripresa del calcio in Italia. News che si allinea a quanto ha ribadito poco fa la Sottosegretaria Sandra Zampa. "Ovviamente – si legge – in base all'evoluzione dell'epidemia di Coronavirus. I campionati potrebbero avere delle partenze differenziata con la Serie A che comincerebbe per prima seguita poi da Serie B e Serie C (che però ieri ha deciso per lo stop, che ora andrà ratificato dal Consiglio Federale). Inoltre si sarebbe aperto uno spiraglio per consentire di posticipare la fine della stagione oltre la data del due agosto, data fissata dalla UEFA per la conclusione della stagione calcistica".

