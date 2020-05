Superata quota 30mila morti. Solo un positivo ogni 50 tamponi

(Di venerdì 8 maggio 2020) Più diin Italia con il Coronavirus: la soglia è statacon i 243 decessi in più registrati rispetto a ieri. A oggi, 8 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 217.185, con un incremento rispetto a ieri di 1.327 nuovi casi. Il numero totale di attualmente p

Più di 30mila morti in Italia con il Coronavirus: la soglia è stata superata con i 243 decessi in più registrati rispetto a ieri. A oggi, 8 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus ...NewTuscia – VITERBO – Sono 87.961 i positivi al Coronavirus sul territorio italiano, con un decremento rispetto a ieri di -1.663 (-1.86 %). Ieri erano -6.904 Nelle ultime 24 ore sono decedute +243 per ...