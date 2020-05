Sono veri i Covid Party in USA: follia pura (Di venerdì 8 maggio 2020) Purtroppo non è una bufala: i Covid Party Sono reali, anche se non avvengono in Italia ma in USA e comunque in un'area ben specifica della nazione di Trump. In nome della tanto chiacchierata, ma fin troppo poco conosciuta immunità di gregge, c'è chi pensa ad organizzare dei festini con un unico vero scopo per i partecipanti: contagiarsi. pura follia, non c'è dubbio. Attraverso la testimonianza pure del Corriere della Sera si apprende che a Walla Walla, ossia a circa 400 chilometri da Seattle, in direzione sud-est, le autorità locali non hanno potuto fare a meno di prendere atto della reale organizzazione di Covid Party tra gente di certo irresponsabile. L'assoluta certezza della reale pianificazione di incontri con l'intento di contagiarsi è giunta dall'attività di tracciamento dei cittadini residenti nella zona indicata. I dati a ... Leggi su optimagazine Le vittime del Coronavirus in Italia sono quasi 30mila. Continuano a diminuire i nuovi contagi e i ricoveri nelle terapie intensive

Ai tempi del virus sono i balconi i veri protagonisti

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo : la verità sul perché si sono lasciati (Di venerdì 8 maggio 2020) Purtroppo non è una bufala: ireali, anche se non avvengono in Italia ma in USA e comunque in un'area ben specifica della nazione di Trump. In nome della tanto chiacchierata, ma fin troppo poco conosciuta immunità di gregge, c'è chi pensa ad organizzare dei festini con un unico vero scopo per i partecipanti: contagiarsi., non c'è dubbio. Attraverso la testimonianza pure del Corriere della Sera si apprende che a Walla Walla, ossia a circa 400 chilometri da Seattle, in direzione sud-est, le autorità locali non hanno potuto fare a meno di prendere atto della reale organizzazione ditra gente di certo irresponsabile. L'assoluta certezza della reale pianificazione di incontri con l'intento di contagiarsi è giunta dall'attività di tracciamento dei cittadini residenti nella zona indicata. I dati a ...

Ultime Notizie dalla rete : Sono veri Rangnick: “Contatti col Milan e non escludo di firmare con loro! I veri problemi sono stati…” Calciomercato.com Coronavirus, in Basilicata zero nuovi casi per il secondo giorno di fila

POTENZA - Zero nuovi casi positivi al Coronavirus per il secondo giorno di fila in Basilicata. Quello lucano sta diventando un vero e proprio modello per fronteggiare nel migliore dei modi la pandemia ...

Coronavirus, 49 nuovi casi in Puglia. Ma i malati sono 100 meno di ieri

Sono 49 i nuovi casi di Coronavirus in Puglia, due dei quali in provincia di Lecce. Ma 149 i guariti nelle ultime 24 ore: un record. La curva disegnata dai contagi in Puglia sta continuando la sua len ...

