Selvaggia Lucarelli si scaglia contro i milanesi “Se li risento dire certe cose contro la gente del Sud, li affogo!” (Di venerdì 8 maggio 2020) Selvaggia Lucarelli ha postato un tweet con il quale commenta tutto quello che è successo a Milano. In particolare alcune foto che mostravano una folla di gente ai Navigli a Milano, molti dei quali anche senza mascherina. La famosa blogger si è scagliata contro i milanesi rei di un comportamento irresponsabile: “Se risento un milanese dire certe cose si vedono al sud! lo affogo nel naviglio grande”. Anche Massimo Galli ha commentato duramente le foto dei Navigli affollati di giovani: “La città è una bomba, si rischia di richiudere di nuovo tutto”. Leggi su baritalianews I sospetti di Selvaggia Lucarelli : «Parietti malata di Covid? Ecco cosa non torna…»

