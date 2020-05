Scaroni | «Commessi errori Felici con Pioli Vogliamo finire il campionato»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 maggio 2020) Paoloha parlato del presente e del futuro del Milan. Dichiarazioni importanti dal presidente rossonero Il presidente del Milan Paoloha partecipato ad una conferenza con Olympialex, portale di diritto sportivo. Il numero uno rossonero ha parlato del futuro del club rossonero e dell’attualità. Ecco le sue dichiarazioni. IL MILAN – «Siamo la squadra più giovane del, la nostra scelta in questo senso è stata chiara. Abbiamo commesso, abbiamo cambiato tecnico e probabilmente la scelta di Giampaolo non è stata fortunata. Ora siamocon, per essere degli innovatori bisogna commettere. Ora glisono alle spalle eriportare il Milan dove deve stare».– «Noiilla Serie A è fattibile. La decisione finale ...