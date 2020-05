Pontecagnano Faiano, controlli a tappeto (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNelle scorse ore, su sollecitazione del Sindaco Giuseppe Lanzara, Carabinieri e agenti della Polizia Municipale hanno effettuato posti di blocco e perlustrazioni per individuare la presenza di eventuali lucciole sul territorio. Diverse le pattuglie impegnate agli ordini del Comandante Fabio Laurentini e del Comandante Franco Lancetta, che si sono alternate di giorno e di notte, fino a questa mattina, nelle strade della costa. Decisiva anche la collaborazione del 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano Faiano, che hanno realizzato riprese anche dall’alto. “Abbiamo ritenuto fondamentale intervenire in una zona molto a rischio sul fronte della prostituzione e della illegalità. Fortunatamente, non sono state riscontrate presenze sospette. Ovviamente questo non è che uno fra i passi che stiamo compiendo per ripristinare la ... Leggi su anteprima24 Pontecagnano Faiano - cercasi attività che vogliono suolo pubblico

Pontecagnano Faiano - tutti negativi i tamponi dello screening di massa

