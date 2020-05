Stefano_Lupus : RT @Dayafter2012: Raz Degan: 'Dov’è la task force governativa per proteggerci dal 5G?' Intanto in Abruzzo un test ha confermato l'alta peri… - ELilyVdW : RT @Dayafter2012: Raz Degan: 'Dov’è la task force governativa per proteggerci dal 5G?' Intanto in Abruzzo un test ha confermato l'alta peri… - Dayafter2012 : Raz Degan: 'Dov’è la task force governativa per proteggerci dal 5G?' Intanto in Abruzzo un test ha confermato l'alt… - SwissmissionEU : RT @BR_Sprecher: App anti-coronavirus: oltre al tracciamento dei contatti, sarà disponibile un’app per il tracciamento di prossimità. Il @P… - tan1at1ber1a : RT @BR_Sprecher: App anti-coronavirus: oltre al tracciamento dei contatti, sarà disponibile un’app per il tracciamento di prossimità. Il @P… -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre app AllertaLom, dalla app una prima mappatura: sono 6 i focolai bresciani a rischio BresciaToday Oltre 40 app e giochi Android in offerta vi aspettano oggi sul Play Store

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...

Coronavirus a Bergamo, sono 52 mila le persone con sintomi

È di 52.400 il numero stimato (e in calo) di bergamaschi che dichiarano di avere attualmente sintomi riconducibili al coronavirus. È una delle principali stime contenute nel secondo report sull’uso de ...

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...È di 52.400 il numero stimato (e in calo) di bergamaschi che dichiarano di avere attualmente sintomi riconducibili al coronavirus. È una delle principali stime contenute nel secondo report sull’uso de ...