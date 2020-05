Nuovo focolaio colpisce una squadra di Serie A

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 8 maggio 2020) La Fiorentina non è ancora fuori dal coronavirus. Dopo le positività di Cutrone, Pezzella e Vlahovic, ormai guariti da tempo, ieri è stata giornata di esami e oggi di risultati in vista della ripresa, facoltativa, di domani al centro sportivo. Risultati dei tamponi non certo buoni per la Fiorentina e comunicati con una nota ufficiale dal club. “A seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, ACF Fiorentina comunica che.. (Continua...) sono stati identificati 3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitario positivi al Covi d-19. La Società ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte. Domani mattina sono previste per il resto del gruppo le viste medico sportive propedeutiche all’inizio dell’attività facoltativa sul campo”. Massimo riserbo, ...