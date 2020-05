MotoGP, Carmelo Ezpeleta: “Due gare a Jerez a luglio, seguendo un protocollo che stiamo realizzando” (Di venerdì 8 maggio 2020) E’ notizia di ieri: dopo una riunione telematica svoltasi in mattinata tra Juan Antonio Marin, vicepresidente del Consiglio dell’Andalusia, Mamen Sanchez Diaz, sindaca di Jerez de la Frontera, e Carmelo Ezpeleta, amministratore delegato di Dorna Sports, le tre parti si sono accordate per proporre al Governo spagnolo di organizzare tre eventi sportivi al Circuito de Jerez – Angel Nieto. Il programma prevede lo svolgimento di due prove del Mondiale di MotoGP il 19 e il 26 luglio 2020 e un round del campionato Superbike 2020 domenica 2 agosto (si tratterebbe della seconda prova del Mondiale delle derivate di serie). Una volta ricevuta l’autorizzazione dall’asset governativo iberico, verrà proposto alla Federazione Internazionale Motociclistica (FIM) l’inserimento dei tre weekend nei calendari dei rispettivi campionati. Il primo evento sarà ... Leggi su oasport MotoGP - Carmelo Ezpeleta : “Iniziamo a fine luglio - dall’Europa. Corriamo fino a novembre con almeno 10-12 gare”

