Milano | ultimatum del sindaco | “Rispettate regole o chiudo i Navigli”

rtl1025 : ?? 'Io non sono un politico da metafore, sono un politico da atti. O le cose cambiano oggi, non domani, è un ultimat… - Corriere : Navigli affollati a Milano, il sindaco Sala sbotta: «Vergogna, o le cose cambiano o li chiudo» - Corriere : Navigli, l’ultimatum di Sala ai milanesi: «Ci sono momenti in cui c’è da inc...» Il video - SkySport : Folla ai #Navigli, l'ultimatum di Sala ai milanesi - jadecixy : RT @ultimenotizie: 'Le immagini di ieri lungo i #Navigli sono vergognose. O le cose cambiano oggi, non domani, è un ultimatum, o io domani… -

Milano ultimatum Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Milano ultimatum