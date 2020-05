Messe con i fedeli dal 18 maggio: come cambieranno le celebrazioni (Di venerdì 8 maggio 2020) Messe con i fedeli dal 18 maggio: come cambieranno le celebrazioni I fedeli potranno tornare ad andare in chiesa per partecipare alle Messe a partire dal prossimo 18 maggio. Ieri, 7 maggio, è stato infatti raggiunto l’accordo tra il governo e la Cei siglato a Palazzo Chigi dopo le tensioni delle ultime settimane. Il protocollo è stato firmato dal presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. “Le misure di sicurezza previste nel testo – ha spiegato il premier – esprimono i contenuti e le modalità più idonee per assicurare che la ripresa delle celebrazioni liturgiche con i fedeli avvenga nella maniera più sicura. Ringrazio la Cei per il sostegno morale e materiale che sta dando all’intera collettività nazionale ... Leggi su tpi Bonomi attacca il governo : risorse promesse non arrivano - industriali delusi. Occorre un patto con le banche

