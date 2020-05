Love in the Time of Corona: in arrivo una serie sull’amore ‘in quarantena’ (Di venerdì 8 maggio 2020) Joanna Johnson Romanticismo e Coronavirus. Sono queste le due parole chiave di Love in the Time of Corona, una nuova serie tv commissionata da Freeform – rete di proprietà della Disney – che potrebbe vedere la luce ad agosto. A capo del progetto i due produttori esecutivi di Good Trouble, Joanna Johnson e Christine Sacani, con Robyn Meisinger di Anonymous Content. A riportare la notizia è Variety. La commedia romantica – divisa in quattro parti – tratterà con leggerezza e disincanto la ricerca di amore, sesso e contatto durante questo lungo periodo di distanziamento sociale. La trama seguirà le vicissitudini amorose di personaggi che si rintanano nelle proprie abitazioni, alcuni chiedendosi se un legame con un compagno di stanza possa mai essere occasionale, mentre altri sono disperati per aver preso la decisione di passare la ... Leggi su davidemaggio Love in the Time of Corona Freeform ordina una comedy sull’amore ai tempi del Covid-19

Ultime Notizie dalla rete : Love the Love in the Time of Corona Freeform ordina una comedy sull'amore ai tempi del Covid-19 Zazoom Blog Demi Lovato ha pubblicato l'emo version di 'I Love Me' ft. Travis Barker

Spettacoli e Cultura - Per ascoltarla non devi far altro che cliccare play qui sotto! La versione originale di "I Love Me" risale a inizio marzo ed era accompagnata da un videoclip ricco di rifermenti ...

