Libero e Salvini che non è in crisi: è diventato il Tristo Elencatore (Di venerdì 8 maggio 2020) Da qualche tempo c’è un incubo che popola le notti di Matteo Salvini: quello dei sondaggi. Come dimostra anche l’ultima media delle rilevazioni pubblicata da Youtrend/AGI, la Lega è in calo e con il Carroccio va a picco anche la popolarità del Capitano. Libero e Salvini che non è in crisi: è diventato il Tristo Elencatore Come hanno spiegato alcuni sondaggisti ieri all’AdnKronos, questo dipende da una serie di fattori e il primo è Giuseppe Conte: nell’emergenza Coronavirus “Salvini è contrario al governo, ma il governo, con la sua tenuta ha vinto, gli italiani, per oltre l’85% hanno aderito alle richieste di Conte e anche tra i cittadini leghisti in tanti gli hanno obbedito”. “La gente era entusiasta – spiega ancora – è un grande venditore, appassionava, era creatore ... Leggi su nextquotidiano L’attacco di Libero e del Giornale a Salvini

