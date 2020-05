fattoquotidiano : Alto Adige, la provincia autonoma di Bolzano accelera sulla Fase 2: negozi riaprono oggi, dall’11 anche bar e parru… - Agenzia_Italia : L'Alto Adige riapre tutto: approvata la legge provinciale - repubblica : L'Alto Adige brucia i tempi e riapre. Il governatore: 'Roma non ci ha ascoltato, applichiamo l'autonomia' [aggiorna… - micheleemma : RT @Corriere: L’Alto Adige non aspetta: da oggi riaprono i negozi. E da lunedì via libera a bar, m... - nomenomen9 : Quindi impugneranno anche l’ordinanza dell’Alto Adige? O forse no perché è guidato dal SVP? ?? intendiamoci fanno be… -

Alto Adige Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Alto Adige