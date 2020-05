Gli italiani sono i migliori tra gli europei a reinventarsi dopo una crisi (Di venerdì 8 maggio 2020) L’obiettivo è estirpare alla radice l’idea, molto presente nel nostro paese e in generale in Europa, che il meglio è dietro alle spalle e il massimo che si possa fare è frenare il declino. Questa sensazione, purtroppo, è diffusa e guida molte scelte, come decidere di non fare figli e di non accettare migranti, pur volendo andare in pensione prima. Si tratta in realtà di una spinta ad approfittare della situazione presente finché è possibile, nella convinzione che il futuro sarà peggiore. Non è così. Vorrei spiegare, invece, che il cambiamento in corso potenzialmente esalta alcune caratteristiche prettamente italiane: ciò vale anche per il mondo della cooperazione, un’economia che vive in orizzontale e non in verticale, un’economia circolare attenta ai territori. Dobbiamo riflettere sul ... Leggi su linkiesta Mascherine - gli italiani spenderanno 2 miliardi

"Gli italiani muoiono - non ho tempo per lui". Berlusconi brutale : umilia Renzi. Niente ribaltone? No - perché...

Coronavirus già ad ottobre? La denuncia degli atleti italiani e francesi genera scalpore (Di venerdì 8 maggio 2020) L’obiettivo è estirpare alla radice l’idea, molto presente nel nostro paese e in generale in Europa, che il meglio è dietro alle spalle e il massimo che si possa fare è frenare il declino. Questa sensazione, purtroppo, è diffusa e guida molte scelte, come decidere di non fare figli e di non accettare migranti, pur volendo andare in pensione prima. Si tratta in realtà di una spinta ad approfittare della situazione presente finché è possibile, nella convinzione che il futuro sarà peggiore. Non è così. Vorrei spiegare, invece, che il cambiamento in corso potenzialmente esalta alcune caratteristiche prettamente italiane: ciò vale anche per il mondo della cooperazione, un’economia che vive in orizzontale e non in verticale, un’economia circolare attenta ai territori. Dobbiamo riflettere sul ...

matteosalvinimi : Imprenditori e commercianti in piazza a Milano. Gli italiani chiedono aiuti e supporto, non multe e burocrazia. ??… - matteosalvinimi : #Salvini:Io voglio restare in Europa ma se UE non vuole aiutarmi ad aiutare la mia gente, potrò rimettere al centro… - matteosalvinimi : La priorità in questo momento è aiutare gli Italiani a pagare mutuo, bollette, affitti e salvare imprese, sicuramen… - stagliacollo : RT @marco_gervasoni: Ovvio. E #Bonafede li ha accontentati. Il governo che sta con mafiosi, clandestini, ong e ue, contro gli italiani perb… - MariaLu91149151 : RT @Annaelegalita: @Capezzone @LaVeritaWeb Allora mi aspetto di non vedere più un nero pascolare per le piazze, tutti a raccogliere pomodor… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli italiani Lolini: «Maxisanatoria per stranieri un'offesa per tutti gli italiani disoccupati IlGiunco.net L’astista Pietro Canossini futuro ingegnere che sogna il podio ai campionti italiani

«Nella stagione indoor invernale, ho portato il mio record personale a 4.85 metri, nonostante alcuni problemi con gli allenamenti, dato che ci è stata tolta dal comune la palestra per poterci ...

Razzi a Tripoli nei pressi della residenza dell'ambasciatore italiano

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

«Nella stagione indoor invernale, ho portato il mio record personale a 4.85 metri, nonostante alcuni problemi con gli allenamenti, dato che ci è stata tolta dal comune la palestra per poterci ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...