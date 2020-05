Ghirlanda Andi | “Fase 2 | una visita costerà ai dentisti il 25% in più”

(Di venerdì 8 maggio 2020) Con l’avvio della fase 2, gli studici hanno potuto riprendere la loro attività lunedì 4 maggio, al termine del lockdown dovuto al Coronavirus. A caratterizzare la ripresa sono le regole da rispettare per mantenere la sicurezza di pazienti,e di tutti i dipendenti degli studi. Abbiamo analizzato la situazione corrente e ne abbiamo parlato con il dott. Carlo, presidente dell’(Associazione NazionaleItaliani) concentrandoci sui costi che graveranno sul settore odontoiatrico. Non c’è ancora una normativa specifica per gli studici approvata dal Ministero della Salute, tuttavia un tavolo tecnico voluto dal viceministro Pierpaolo Sileri ha presentato il 30 aprile una proposta che è al vaglio del comitato tecnico-scientifico. Nel documento sono contenute linee guida che regolamentano la procedura ...

