Eleonora Perrone seviziata a morsi e uccisa dal marito | ora lui è ai domiciliari

(Di venerdì 8 maggio 2020). Marco Manfrini, accusato di aver picchiato, seviziato ae ucciso la mogliePerraro, a Nago Torbole, in provincia di Trento, lo scorso 5 settembre, ha lasciato il carcere per trasferirsi agli arrestisenza braccialetto elettronico, in seguito all’emergenza coronavirus. Marco Manfrini, accusato di aver picchiato, seviziato ae ucciso la mogliePerraro, a Nago Torbole, in provincia di Trento, lo scorso 5 settembre, è agli arrestisenza braccialetto elettronico, in seguito all’emergenza coronavirus. Il Giudice per le indagini preliminari che ha disposto il provvedimento, infatti, ha ritenuto ‘superflua’ l’adozione di ulteriori misure limitative della libertà del Manfrini – quale sarebbe il braccialetto – per le ‘restrizioni già esistenti ...