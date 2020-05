Chi è Giusy Falco, concorrente del reality Instagram Il Bugiardo? (Di venerdì 8 maggio 2020) Continuiamo la presentazione dei protagonisti de ‘Il Bugiardo’, reality svolto interamente su Instagram ed ancora in corso d’opera sul social network. E spazio ancora alle Signore: dopo Yaniesca Lambert Marzo parliamo di Giusy Falco. D: Quando hai deciso di partecipare al reality ‘Il Bugiardo’? Come sta procedendo?R: Ho deciso di partecipare al reality perché amo rischiare e mettermi in gioco, sono molto sfacciata e aperta, non mi preoccupo di mettermi in gioco, quanto più è duro più ci si diverte. Sta procedendo bene, sto legando con i ragazzi e le ragazze e mi trovo molto bene con loro, sono persone magnifiche con cui rapportarsi. D: Quali sono le tue passioni nella vita?R: La mia passione è il calcio, lo seguo da quando avevo 11 anni e sono molto legata al Napoli.Poi amo scrivere e leggere, guardare film e ... Leggi su nonsolo.tv Giusy Buscemi - chi è il marito regista Jan Michelini : carriera e vita privata (Di venerdì 8 maggio 2020) Continuiamo la presentazione dei protagonisti de ‘Il’,svolto interamente sued ancora in corso d’opera sul social network. E spazio ancora alle Signore: dopo Yaniesca Lambert Marzo parliamo di. D: Quando hai deciso di partecipare al‘Il’? Come sta procedendo?R: Ho deciso di partecipare alperché amo rischiare e mettermi in gioco, sono molto sfacciata e aperta, non mi preoccupo di mettermi in gioco, quanto più è duro più ci si diverte. Sta procedendo bene, sto legando con i ragazzi e le ragazze e mi trovo molto bene con loro, sono persone magnifiche con cui rapportarsi. D: Quali sono le tue passioni nella vita?R: La mia passione è il calcio, lo seguo da quando avevo 11 anni e sono molto legata al Napoli.Poi amo scrivere e leggere, guardare film e ...

