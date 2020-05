Can Yaman, presto al via il primo ciak della sua nuova soap: ecco quando. Il commento entusiasta dell’attore turco (Di venerdì 8 maggio 2020) Ci siamo quasi! Alcuni siti web informano che esattamente tra 20 giorni, il 28 maggio, inizierà il primo ciak di “Bay Yanliş” (“Mr False”) la nuova soap con protagonisti gli attori turchi Can Yaman ed Ozge Gurel, che avevamo amato in “Bitter – Sweet – Ingredienti d’amore” (Dolunay), trasmesso l’estate scorsa su Canale 5. Ovviamente le riprese dovranno fare i conti con il Coronavirus ancora in corso, ma almeno c’è la data. I lavori inizieranno quando termineranno le vacanze per il Ramadan, il mese sacro per i musulmani. Infatti la serie TV sarà come sempre girata in Turchia e precisamente ad Istanbul. Le sceneggiatrici sono le sorelle Asli e Banu Zegin, che avevano già scritto “Erkenci Kus” (“Early Bird”/”Uccello Mattiniero”), la magica soap con Can ... Leggi su pianetadonne.blog Can Yaman e Ozge Gurel : protagonisti di una nuova serie tv

Amatissimo in patria, Can Yaman lo scorso anno ha conquistato anche il pubblico italiano, che ancora oggi manifesta grande affetto nei suoi riguardi. Il boom di Bitter Sweet, serie TV turca che l'ha f ...

Mr.False è una nuova serie tv con protagonisti i noti attori Can Yaman e Özge Gürel. I due amatissimi interpreti torneranno a far coppia in un telefilm romantico, dopo il grande successo ottenuto con ...

