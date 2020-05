Basket: Matteo Malaventura e Luca Severini, le storie di chi è guarito dal coronavirus (Di venerdì 8 maggio 2020) Sono due le storie di Basket, e in fondo anche di vita, che si sono prese un posto di riguardo nel cuore degli appassionati. Sono quelle di Matteo Malaventura e Luca Severini, entrambi colpiti dal coronavirus, ma, sia pure con tempistiche diverse e soprattutto decorsi differenti, guariti pienamente. La storia di Malaventura è stata particolarmente seguita nelle scorse settimane. Dopo quasi due mesi, infatti, l’ex giocatore nativo di Fano ha affidato la propria gioia per esser risultato negativo al secondo tampone a un post su Facebook, ringraziando poi lo staff dell’ospedale di Pesaro e ricordando la realtà di un uomo che, per 45 giorni, ha vissuto da separato in casa per ragioni sanitarie. Non ha nemmeno dimenticato, poi, tutto l’affetto che gli è giunto dal suo mondo, quello del Basket, che lo ha sommerso di messaggi nel momento più ... Leggi su oasport Matteo Visintin - basket : “Il mio obiettivo è l’Eurolega. Mi piace Sergio Rodriguez. In Nazionale rappresenti i tanti che vorrebbero esserci”

Matteo Visintin - basket : “Il mio obiettivo è l’Eurolega. Mi piace Sergio Rodriguez. In Nazionale rappresenti i tanti che vorrebbero esserci”

Basket : Matteo Malaventura sta meglio - è tornato a casa dopo il ricovero per polmonite (Di venerdì 8 maggio 2020) Sono due ledi, e in fondo anche di vita, che si sono prese un posto di riguardo nel cuore degli appassionati. Sono quelle di, entrambi colpiti dal, ma, sia pure con tempistiche diverse e soprattutto decorsi differenti, guariti pienamente. La storia diè stata particolarmente seguita nelle scorse settimane. Dopo quasi due mesi, infatti, l’ex giocatore nativo di Fano ha affidato la propria gioia per esser risultato negativo al secondo tampone a un post su Facebook, ringraziando poi lo staff dell’ospedale di Pesaro e ricordando la realtà di un uomo che, per 45 giorni, ha vissuto da separato in casa per ragioni sanitarie. Non ha nemmeno dimenticato, poi, tutto l’affetto che gli è giunto dal suo mondo, quello del, che lo ha sommerso di messaggi nel momento più ...

OA_Sport : Basket: Matteo Malaventura e Luca Severini, le storie di chi è guarito dal coronavirus - simcopter : RT @rtl1025: ?? Matteo #Malaventura, l'ex giocatore di basket ammalato che per il #coronavirus ha visto la morte negli occhi ??? di Max #Vigg… - rtl1025 : ?? Matteo #Malaventura, l'ex giocatore di basket ammalato che per il #coronavirus ha visto la morte negli occhi ??? d… - dunat_basket : @matteosalvinimi Questa volta caro Matteo l hai proprio scritta male. Anzi, i tuoi magistrali social media non ci h… - Giangiskan62 : RT @MatteoSoragna: 2 anni fa, in ritiro con Torino, arrivarono degli americani ad intervistare coach Larry Brown. Uno di loro mi parò anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Matteo Matteo Malaventura, l'ex giocatore di basket ammalato che per il coronavirus ha visto la morte negli occhi RTL 102.5 Basket: Matteo Malaventura e Luca Severini, le storie di chi è guarito dal coronavirus

Sono due le storie di basket, e in fondo anche di vita, che si sono prese un posto di riguardo nel cuore degli appassionati. Sono quelle di Matteo Malaventura e Luca Severini, entrambi colpiti dal cor ...

Basket: Bonetti lancia una nuova rivista e «chiama» Vitali Jr

In casa Bbl sta per nascere un nuovo progetto: è il Basket Brescia Leonessa Magazine, periodico che dovrebbe vedere la luce con il primo numero la prossima settimana. In copertina, David Moss che schi ...

Sono due le storie di basket, e in fondo anche di vita, che si sono prese un posto di riguardo nel cuore degli appassionati. Sono quelle di Matteo Malaventura e Luca Severini, entrambi colpiti dal cor ...In casa Bbl sta per nascere un nuovo progetto: è il Basket Brescia Leonessa Magazine, periodico che dovrebbe vedere la luce con il primo numero la prossima settimana. In copertina, David Moss che schi ...