Arda Turan svela: «Non sapevo di andare al Barcellona, pensavo fossi diretto al Bayern»

Arda Turan ha svelato un curioso retroscena legato al suo arrivo al Barcellona: «pensavo dovessi andare al Bayern» Nel corso di una diretta Instagram Arda Turan ha svelato un retroscena legato al suo passaggio al Barcellona nell'estate del 2015. Le sue parole. 

BARCELLONA – «Il mio agente, Ahmet Bulut, non mi disse che ero stato acquistato dal Barcellona. Un anno prima sfumò all'ultimo secondo il mio trasferimento al Manchester United ed ero comunque convinto che sarei andato al Bayern. Lo scoprii quindici giorni dopo. Mentre ero insieme al mio agente, dalla sua borsa cadde un documento. Vidi che su di esso c'era lo stemma del Barcellona ed io non riuscivo a crederci. Ahmet mi disse 'Vieni, vieni, guarda…».

Nel corso di una diretta Instagram Arda Turan ha svelato un retroscena legato al suo passaggio al Barcellona nell’estate del 2015. Le sue parole. BARCELLONA – «Il mio agente, Ahmet Bulut, non mi disse ...

