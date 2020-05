A Verona le mascherine con la faccia di Mussolini di cui non sentivamo il bisogno

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 8 maggio 2020) Non bastavano lecon il simbolo di Fratelli d’Italia. Ora ci sono anche quelle con ladi Benito Mussolino stampata sopra. La notizia arriva dalla provincia di, come denuncia il senatore del PD Vincenzo D’Arienzo in un post Facebook, dove sono stati realizzati questi dispositivi di protezioni individuali per nostalgici del regime fascista. «Fermare subito il mercato dell’orrore!»: comincia così il messaggio e il racconto del politico, che definisce leun «prodotto inneggia al fascismo e ne favorisce l’apologia». LEGGI ANCHE >>> Il post di lutto di Fiamma Tricolore per l’anniversario della morte diLeconprodotte da un’azienda in provincia diSecondo la testata tg.it il caso dellecon la ...