Un thriller dell' anima sapientemente diretto

(Di giovedì 7 maggio 2020) Maurizio Acerbi "Non c'è passato, non c'è presente, non c'è futuro. Il tempo è solo un modo per misurare il cambiamento" «Non c'è passato, non c'è presente, non c'è futuro. Il tempo è solo un modo per misurare il cambiamento». E' prendendo a prestito le parole di Carlo Rovelli che Cristina Comencini affida l'incipit del suo Tornare, ennesimo film che ha saltato la distribuzione nelle sale per approdare, direttamente, al noleggio. Lo scorso ottobre, aveva chiuso la Festa del Cinema di Roma, con il marchio, impresso dalla stessa regista e scrittrice, di «». In effetti, è un film molto particolare, che segna il ricongiungimento tra la Comencini e Giovanna Mezzogiorno (i più, faranno fatica a riconoscerla), già insieme, nel 2005, per La bestia nel cuore ...