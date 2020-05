Un contest per raccontare quello che i bambini vedono dalle loro case (Di giovedì 7 maggio 2020) Mare, giardini, parchi, l’abbraccio dei nonni, i primi amori. Ma anche strade vuote, lampeggianti, bare e Coronavirus in alcuni disegni dei bimbi di Milano. E per fortuna tanti arcobaleni di speranza. Piccoli segnali di come la sofferenza dei bambini e dei ragazzi, così come i loro sogni, rimangano spesso dietro la finestra, in silenzio tra le paure dei grandi.E’ il racconto dei bambini alla finestra, il resoconto dei primi 1.200 disegni arrivati in appena una settimana da tutta Italia grazie al contest gratuito #conibambiniallafinestra lanciato da Con i bambini su Instagram lo scorso 27 aprile per la Giornata internazionale del disegno.Lontani dalla scuola, dagli amici, dai nonni, dalla socialità, i bambini e i ragazzi hanno espresso attraverso un semplice disegno tante emozioni, dall’angoscia al dolore, dalla gioia, all’amore, alla speranza. Hanno ... Leggi su huffingtonpost Gaffe per Benedetta Parodi : i fan contestano come usa la mascherina

Mare, giardini, parchi, l’abbraccio dei nonni, i primi amori. Ma anche strade vuote, lampeggianti, bare e Coronavirus in alcuni disegni dei bimbi di Milano. E per fortuna tanti arcobaleni di speranza.

