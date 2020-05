Star Wars, Baby Yoda supera Darth Vader e diventa il personaggio più popolare (Di giovedì 7 maggio 2020) Svolta al vertice della classifica per i personaggi più amati di Star Wars. Secondo i dati raccolti dal popolare tool di raccolta per parola chiave SEMRush Baby Yoda, in realtà chiamato The Child in The Mandalorian, è diventato il personaggio più popolare della saga con una media stratosferica di 4,7 milioni di ricerche medie negli ultimi 12 mesi. Una popolarità clamorosa che gli fa scalzare dal gradino più alto del podio Darth Vader, che si posiziona ora al numero tre con con 893.250 ricerche mensili superato anche da Mando, vero protagonista di The Mandalorian. Neppure con la trilogia sequel i personaggi storici di Star Wars erano stati scalzati tanto che Darth Vader era stato riproposto per il giubilo dei fan in Rogue One. Certo, questi dati sono indicativi e sicuramente la popolarità è dovuta anche all’effetto ... Leggi su giornalettismo Taika Waititi è il regista di un nuovo film di Star Wars

Star Wars : Baby Yoda batte Darth Vader come personaggio più popolare del franchise

