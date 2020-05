Sarno, Comune e cittadini si costituiscono contro la PRT (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSarno (Sa) – Va avanti la battaglia del Comune di Sarno per tutelare la salute dei cittadini dopo l’incendio dell’azienda P.R.T. di Sarno. Ieri il Comune, guidato dal sindaco Giuseppe Canfora, si è costituito innanzi al TAR di Salerno per difendere l’ordinanza di chiusura della società P.R.T., emessa per tutelare la salute e l’incolumità dei cittadini, dei dipendenti e dell’ambiente circostante, anche per permettere ulteriori sopralluoghi sulle conseguenze dell’incendio del 11 Marzo 2020, come il primo cittadino aveva promesso. Con note separate, il sindaco ha chiesto alla Procura di Nocera Inferiore, alla Regione Campania, all’Arpac ed ai Vigili del Fuoco di verificare il rispetto delle autorizzazioni regionali, compresa quella ultima del 26 Marzo, l’impatto ambientale ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Va avanti la battaglia deldiper tutelare la salute deidopo l’incendio dell’azienda P.R.T. di. Ieri il, guidato dal sindaco Giuseppe Canfora, si è costituito innanzi al TAR di Salerno per difendere l’ordinanza di chiusura della società P.R.T., emessa per tutelare la salute e l’incolumità dei, dei dipendenti e dell’ambiente circostante, anche per permettere ulteriori sopralluoghi sulle conseguenze dell’incendio del 11 Marzo 2020, come il primo cittadino aveva promesso. Con note separate, il sindaco ha chiesto alla Procura di Nocera Inferiore, alla Regione Campania, all’Arpac ed ai Vigili del Fuoco di verificare il rispetto delle autorizzazioni regionali, compresa quella ultima del 26 Marzo, l’impatto ambientale ...

