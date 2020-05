“Quando era a Roma, lasciava lo spogliatoio per fumare con un assistente”: la rivelazione su Nainggolan (Di giovedì 7 maggio 2020) Roma, Sampdoria, Torino e Cagliari le squadre italiane di Leandro Castan. Oggi milita nel Vasco da Gama, ma non ha di certo dimenticato l’Italia e, in una diretta Instagram con ‘Goal’, ha ricordato alcuni aneddoti legati ad un suo ex compagno di squadra: Radja Nainggolan: “Nainggolan arrivò dal Cagliari e all’epoca sapevo poco di lui. Proprio nella sua prima partita però, lo vidi superare un avversario con grande classe per poi dare il via ad un’azione offensiva e li capii che era un giocatore di calibro importante. E’ un ottimo giocatore, ma sfortunatamente ha avuto a che fare con molte polemiche. Quando era a Roma, lasciava lo spogliatoio per fumare con un assistente, faceva quello che gli piaceva e non gli importava di cosa potesse pensare la gente, ma una poi avrebbe risposto dove conta, ovvero sul campo. E’ stato ... Leggi su calcioweb.eu Contagion - lo sceneggiatore : “Gli scienziati ci dissero che sarebbe arrivata una pandemia. Era solo questione di “quando”

Massimo Giletti : “Quando è morto mio padre dalla Rai nemmeno un telegramma. Il presidente Cairo invece ha preso un aereo ed era al funerale”

