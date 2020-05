Paolo Bonolis il rapporto con Mediaset è fatto di carezze e cazzotti (Di giovedì 7 maggio 2020) Paolo Bonolis durante questa quarantena da coronavirus protagonista sui social, torna a parlare del suo rapporto con Mediaset. Con l’azienda, nonostante le voci a riguardo, non sembrano esserci problemi: “Non ho mai avuto problemi a dire all’azienda con cui lavoro quando non ero d’accordo con le scelte fatte. È una cosa normalissima tra persone che si amano”. “Con Mediaset si discute, a volte sono d’accordo e altre no – ha spiegato in un’intervista a “FanPage.it” – talvolta sono carezze, in altri casi cazzotti. Ho avuto con loro scontri come li ho avuti quando ero in Rai. Io non sono un aziendalista a prescindere, devo rendere conto a un contratto, ma anche a me stesso, contratto firmato 59 anni fa”. Intanto le repliche di “Ciao Darwin” gli danno grandi soddisfazioni a livello di audience: ... Leggi su people24.myblog "Avanti un altro!" - Paolo Bonolis confessa i cazzotti con Mediaset

Avanti un altro - Paolo Bonolis : la rivelazione piccante della cognata Claudia Ruggeri [FOTO]

Paolo Bonolis confessa : “talvolta sono carezze - in altri casi cazzotti” (Di giovedì 7 maggio 2020)durante questa quarantena da coronavirus protagonista sui social, torna a parlare del suocon. Con l’azienda, nonostante le voci a riguardo, non sembrano esserci problemi: “Non ho mai avuto problemi a dire all’azienda con cui lavoro quando non ero d’accordo con le scelte fatte. È una cosa normalissima tra persone che si amano”. “Consi discute, a volte sono d’accordo e altre no – ha spiegato in un’intervista a “FanPage.it” – talvolta sono, in altri casi. Ho avuto con loro scontri come li ho avuti quando ero in Rai. Io non sono un aziendalista a prescindere, devo rendere conto a un contratto, ma anche a me stesso, contratto firmato 59 anni fa”. Intanto le repliche di “Ciao Darwin” gli danno grandi soddisfazioni a livello di audience: ...

inter_versilia : RT @fcin1908it: FCIN1908 - Domani alle 15 Paolo Bonolis in diretta sulla nostra pagina Instagram. Ti aspettiamo! - - fcin1908it : FCIN1908 - Domani alle 15 Paolo Bonolis in diretta sulla nostra pagina Instagram. Ti aspettiamo! -… - microyoonkosmos : raga comunque ormai paolo bonolis è diventato il mio stile di vita - LLPI4_ : RT @fcin1908it: Domani alle 15 appuntamento sul nostro canale Instagram per una diretta a forti tinte nerazzurre con Paolo Bonolis Non ma… - fcin1908it : Domani alle 15 appuntamento sul nostro canale Instagram per una diretta a forti tinte nerazzurre con Paolo Bonolis… -