Palermo Chiama Italia 2020: la programmazione Rai nel ricordo di Falcone e Borsellino Il ricordo e l'omaggio a Falcone e Borsellino, valorosi servitori dello Stato assieme agli uomini delle loro scorte, quest'anno si unirà alla riconoscenza per quegli Italiani – altrettanto lodevoli – che negli ultimi mesi si sono messi al servizio del Paese. Medici, infermieri, esponenti delle forze dell'ordine, insegnanti, militari, volontari della Protezione Civile. Il legame tra memoria e presente sarà insomma la chiave di lettura delle commemorazioni della strage di Capaci e dell'eccidio di via D'Amelio, che si terranno il 23 maggio prossimo, stavolta senza manifestazioni pubbliche a motivo dell'emergenza sanitaria. Per l'occasione, e già a partire dai giorni precedenti alla ricorrenza commemorativa, la Rai ha programmato alcuni appuntamenti speciali all'interno dei propri

Il ricordo e l’omaggio a Falcone e Borsellino, valorosi servitori dello Stato assieme agli uomini delle loro scorte, quest’anno si unirà alla riconoscenza per quegli italiani – altrettanto lodevoli – ...

