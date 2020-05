Ostia | prove di ritorno alla normalità in questi giorni di Fase 2

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 7 maggio 2020)prova gradualmente a ripartire in questa2 legata al monitoraggio dell’epidemia di Coronavirus, con cittadini e attività commerciali locali che provano a recuperare quelle vecchie abitudini lasciate a casa oltre due mesi fa. Uno sforzo necessario soprattutto per non perdere l’appeal turistico del mare di Roma, in una stagione estiva che già per evidenti fatti si preannuncia compromessa e soprattutto con un forte calo di turisti a visitare il territorio. Ecco allora che nella giornata di ieri lo storico Bar Sisto ha offerto bicchieri di caffè gratis a tutti i clienti che passavano a trovare il locale, in un evento simbolico molto importante per incoraggiare gli imprenditori lidensi a rialzarsi e i cittadini a frequentare nuovamente le attività commerciali con le giuste precauzioni e misure di sicurezza. Per ora i cittadini sono ...