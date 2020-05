MotoGP, Franco Morbidelli: “Stiamo lavorando per il rinnovo, mi piacerebbe restare. Quartararo è stato un fulmine a ciel sereno” (Di giovedì 7 maggio 2020) Col passare delle settimane prende sempre più piede l’ipotesi di avere Valentino Rossi e Franco Morbidelli come compagni di squadra nel 2021 con la Yamaha Petronas. Entrambi sono in scadenza di contratto al termine di questa stagione, tuttavia se il “Dottore” decidesse di prolungare di almeno un’altra stagione la sua leggendaria carriera allora potrebbe davvero concretizzarsi questo scenario. Morbidelli dovrebbe essere confermato dal team clienti della casa di Iwata, anche se chiaramente ogni discorso è rimandato perlomeno alla prima parte del Mondiale MotoGP 2020. “Ci stiamo lavorando – ha rivelato il romano alla Gazzetta dello Sport a proposito di un eventuale rinnovo di contratto – È un team fantastico nel quale mi trovo davvero bene. A me piacerebbe restare, ma non c’è ancora nulla di ... Leggi su oasport MotoGP Franco Morbidelli : ”Marc Marquez mi ha insegnato che per vincere devi essere disposto tutto”

