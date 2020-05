Il Pd con FI e non con i 5 Stelle Vigilanza Rai, governo spaccato (Di giovedì 7 maggio 2020) Più la fase due entra nel vivo e più tra i due principali alleati di governo, Pd ed M5S, si allarga un solco. Succede persino su un tema che, in teoria, dovrebbe vederli sullo stesso lato della barricata come la didattica a distanza. Una situazione da... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani Test visivo : con queste due illusioni ottiche… non crederai ai tuoi occhi!

Perché non riusciamo a dimagrire? 5 segnali ci dicono di andare dal medico

"Incoraggia gli sbarchi e discrimina gli italiani". La Maglie smonta la Bellanova : cosa non vi dicono sulla sanatoria per gli immigrati (Di giovedì 7 maggio 2020) Più la fase due entra nel vivo e più tra i due principali alleati di, Pd ed M5S, si allarga un solco. Succede persino su un tema che, in teoria, dovrebbe vederli sullo stesso lato della barricata come la didattica a distanza. Una situazione da... Segui su affaritaliani.it

luigidimaio : Siamo sotto la lente d’ingrandimento del mondo. Tutti vogliono vedere come reagiremo alla #fase2. Siamo stati un mo… - marcocappato : La validità del #plasma come cura per #covid19 si stabilisce (o smentisce) attraverso la pubblicazione di studi sci… - borghi_claudio : Mi aspetto come dovere morale da parte della community che, con un quarto dello zelo con cui si spamma la frase che… - MarcoMarachella : @yenisey74 @CDorigon No però non ha nulla a che vedere con l’ordinanza sulle chiusure dei negozi, se ti dico che pu… - MammaNunmat64 : RT @salcinz: Con tutta la buona volontà di questo mondo, ma veramente veramente ci meritavamo un guardasigilli come #bonafede, un ministro… -